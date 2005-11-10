Napoli, Politano: "Mi metto sempre in discussione, siamo fragili. Gol presi? Colpa di tutti"

Matteo Politano, esterno offensivo e simbolo del Napoli, è intervenuto in conferenza, parlando anche delle troppe reti subite: "Quando si prende gol è colpa di tutti, non solo della difesa. Si prende gol di squadra e le colpe vanno a tutti. Siamo fragili in questo momento, non riusciamo a difendere bene come avevamo fatto negli anni passati. Ci manca un po' di cattiveria nell'accorciare sull'avversario e così è normale che contro giocatori di qualità prendi gol. Dobbiamo raggrupparci e fare un blocco-squadra diverso rispetto alle ultime e cercare domani di non prendere gol".

Si è messo in discussione dopo l'errore contro il Villarreal?

"Io mi metto tutti i giorni in discussione. Bisogna pensare al presente, il passato purtroppo è andato. Ho vinto tanto con questa squadra, ma devo continuare a dare il massimo e dimostrare sul campo. Io, Di Lorenzo, Anguissa, tutti quelli più anziani stiamo cercando di trasmettere l'importanza di queste partite e di rimanere in alto in classifica. In queste situazioni non è mai semplice, soprattutto in una piazza come quella di Napoli. Dobbiamo unirci, insieme allo staff, e cercare di uscire tutti insieme da questa situazione".

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