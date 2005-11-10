Politano durissimo: "Siamo con Allegri. Ma non possono venire sempre gli italiani a chiedere scusa..."

Matteo Politano non le manda a dire, dopo il tonfo del Napoli contro il Porto. Queste le sue parole a Sky Sport: "Ogni tanto mi piacerebbe che venisse anche qualche altro compagno a dare le spiegazioni, non solo noi italiani. Ma va bene così, io ci metto la faccia come ho sempre fatto".

Non abbiamo visto i progressi sperati…

"Assolutamente no, nel primo tempo avevamo anche approcciato bene, poi abbiamo subito tre calci d'angolo con due gol e una traversa dello stesso giocatore… c'è poco da spiegare, cose che non possiamo subire visto anche la stazza che abbiamo dietro".

Il gruppo è unito? Giusto affidarsi ancora ad Allegri?

"Assolutamente non era un attacco verso nessuno. Siamo col mister, stiamo faticando ma dobbiamo raggrupparci. Ora abbiamo l'ultima partita, poi spero di recuperare qualche giocatore e che da lì possa iniziare il nostro campionato".

Perché il Napoli si scioglie nei secondi tempi?

"Non lo so, ce lo siamo chiesti anche noi. A volte non è una questione di tattiva, perché siamo tutti dietro al pallone, ma manca la cattiveria e non c'è la sensazione di pericolo".