Napoli, possibile scatto per Lindstrom dell'Eintracht: pronta offerta da 25 milioni complessivi

vedi letture

Il Napoli, scrive oggi il Corriere dello Sport, è pronto a dare l'accelerata decisiva per Jesper Lindstrom, talentuoso esterno d'attacco di proprietà dell'Eintracht Francoforte.

Nelle ultime ore in casa azzurra il suo nome ha scalato le gerarchie e per il quotidiano gli uomini mercato di Aurelio De Laurentiis potrebbero presto affondare il colpo presentando alla società tedesca una proposta per un iniziale prestito oneroso da 5 milioni di euro più ulteriori 20 milioni per l'obbligo di riscatto.