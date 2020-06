Napoli, pronto il rinnovo di Gattuso fino al 2023: il tecnico vuole però meno clausole

Il Mattino oggi in edicola parla del possibile rinnovo fino al 2023 di Rino Gattuso con il Napoli. Aurelio De Laurentiis ha tutte le intenzioni di riconfermarlo, a prescindere da come andrà la finale di Coppa Italia contro la Juventus, ma molto dipenderà anche dall'allenatore: troppe penali, clausole rescissorie e opzioni unilaterali sono ipotizzate dal Napoli. E così a Rino non piace il contratto. Oltre a questo bisogna anche fare i conti con il progetto, visto che il tecnico ha lasciato il Milan proprio perché non condivideva i piani della società rossonera.