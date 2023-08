Napoli, prosegue l'operazione rinnovi: dopo Raspadori il prossimo sarà Mario Rui

Non solo il mercato in entrata, il Napoli lavora anche ai rinnovi. Dopo Giacomo Raspadori, non solo Victor Osimhen e Piotr Zielinski: il work in progress va avanti anche per Mario Rui. Mario Giuffredi, nel ritiro di Dimaro, aveva annunciato che entro la fine della preparazione estiva a Castel di Sangro sarebbe potuto arrivare l'annuncio del prolungamento contrattuale.

In barba alla Lazio

Non dovrebbero esserci problemi, dunque, nonostante l'interessamento della Lazio. Il Mattino oggi in edicola scrive che l'agente del terzino portoghese non ha neanche risposto alle telefonate provenienti da Roma, visto che la priorità del giocatore è una sola: proseguire la sua esperienza in azzurro. Presto sarà formalizzato un nuovo accordo, con un anno in più di contratto.