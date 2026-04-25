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L'agente di Mario Rui: "Aveva proposte importanti in Serie A, ma è troppo legato a Napoli"

L'agente di Mario Rui: "Aveva proposte importanti in Serie A, ma è troppo legato a Napoli"TUTTO mercato WEB
Dimitri Conti
Oggi alle 00:08Serie A
Dimitri Conti

Mario Mauri, agente tra gli altri del difensore portoghese Mario Rui, ex Napoli che oggi gioca negli Emirati Arabi con la maglia del Forte Virtus, ha parlato a Radio TuttoNapoli rivelando anche un retroscena a proposito di proposte che erano arrivate per il terzino - con un passato anche tra Empoli e Roma - dalla nostra Serie A.

Ha infatti raccontato l'agente di Mario Rui: "Sì, sono arrivate proposte, anche importanti, ma la risposta è sempre stata la stessa. Mario è rimasto profondamente legato a Napoli: alla città, alla tifoseria, alla società. Non si sentiva di indossare una maglia diversa in Italia dopo quello che ha vissuto lì". E così nasce l'occasione all'estero, nello specifico a Dubai: "Abbiamo deciso di guardare fuori dall’Italia. C’erano varie opportunità, anche molto ricche, ma abbiamo scelto un progetto che lo stimolasse davvero. Non è andato lì per ‘svernare’: voleva rimettersi in gioco, tornare in campo e sentirsi ancora competitivo".

Insomma, all'orizzonte per Mario Rui non sembra esserci l'idea di ritirarsi dal calcio giocato: "Assolutamente no. Non ha nessuna intenzione di smettere. Sta bene fisicamente e mentalmente aveva bisogno di tornare a giocare. Ora è concentrato solo sul campo, poi il futuro si vedrà". Magari però un giorno si vede da allenatore? Prosegue e conclude quindi Mauri: "È un’idea che potrà valutare più avanti. Oggi la priorità è giocare. Ha ancora voglia di competere e di dimostrare il suo valore".

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