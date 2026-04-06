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Dopo quasi 15 anni Mario Rui saluta l'Italia: il portoghese firma col Forte Virtus F.C.
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A quasi un anno dalla fine del suo contratto con il Napoli e quasi due dalla sua ultima partita da calciatore partenopeo (14 aprile 2024 contro il Frosinone), Mario Rui trova squadra.
Il terzino portoghese, classe 1991, saluta l'Italia dopo 15 anni e vola a Dubai dove ha firmato con il Forte Virtus F.C., formazione della seconda divisione del Paese.
Mario Rui, dunque, lascia il Belpaese con 349 presenze nelle varie competizioni Nazionali, più 25 in Champions League e 19 in Europa League. In Italia ha vestito le maglie di Gubbio, Spezia, Empoli, Roma e, appunto, Napoli. Club con il quale ha vinto uno Scudetto e una Coppa Italia.
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