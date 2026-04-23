Esclusiva TMW Mario Rui è tornato, l'agente: "È pronto per rientrare a grandi livelli"

Un'esperienza necessaria. Per se stesso e per dimostrare a tutti che Mario Rui non se n'è andato. Ma che è sempre pronto, e che lo sarà ancora, "per rientrare a grandi livelli". Il terzino portoghese, una vita a giocare in Italia, grande protagonista delle stagioni con l'Empoli, con la Roma e con il Napoli tra le altre in carriera, è ora in forza alla Forte Virtus. Terza serie negli Emirati, proprietà italiana, allenatore italiano, anima italiana. Un'esperienza che lo ha messo atleticamente alla prova contro talenti da ogni parte del mondo, giovani, e che "ha dimostrato che è pronto". A spiegarlo, in esclusiva con Tuttomercatoweb.com, è l'agente del ragazzo, Mario Mauri. "L'esperienza di Mario è stata importante: siamo arrivati il 24 febbraio, l'avventura è iniziata da lì. Era necessaria affinché Mario riprendesse contatto con una squadra e col campo, seppur in Second Division negli Emirati, ma con una squadra guidata da un italiano e con una proprietà italiana. E' stata un'ottima opportunità in ogni senso".

Ci racconta il progetto Forte Virtus?

"L'occasione si era presentata in precedenza, poi l'abbiamo accolta a febbraio con piacere e soddisfazione. La mission della squadra di Setti è quella di scovare prospetti per presente e futuro: non essendoci limiti agli extracomunitari, tra i tanti giovani, tra i tanti talenti, può capitare anche qualche gemma. Sapevamo il tipo di progetto, tasso tecnico e ambizioni, dall'altra parte però c'erano anche giocatori importanti come Marsura e non solo che cercavano un 'riscatto' e un rilancio. Una ripartenza".

Necessaria, quando si è ai box

"Quando un giocatore è fermo, se non trova una situazione diversa, allora club e squadre spesso li scartano a prescindere. Però Mario è sempre stato sul pezzo, si è sempre allenato, con squadre di Lisbona vicine a lui. Sin dai primi di marzo, infatti, appena arrivato, ha giocato. Ne ha fatte 7, una da subentrato e le altre da titolare. Ne mancano 3 alla fine del percorso".

E il futuro?

"Il contratto ha un rinnovo automatico nel caso di promozione in Seconda Divisione, cosa che potrebbe accadere, ma c'è anche un'opzione per noi per decidere se restare o se andare in un altro campionato estero senza problemi. E' una richiesta fatta, la proprietà lo ha subito accettata. Luca Pagani e Setti sono stati disponibilissimi, hanno supportato Mario in ogni momento, mettendogli a disposizione una squadra che ha preso per mano in questi mesi, ha guidato e ha aiutato a crescere. Grazie a questa esperienza ha capito di poter giocare ancora ad alti livelli: sono tutti 18enni, 19enni, si corre tantissimo e reggeva fisicamente senza problemi a questo impatto non facile da supportare e sopportare. E' stata un'esperienza positiva".

Dove lo vede adesso?

"Vorrebbe una possibilità nel Golfo, che sia negli Emirati o in Arabia per confrontarsi con giocatori del suo status e livello. Vedremo se accadrà, altrimenti non ci sono problematiche nel tornare in Europa in grandi campionati: è alla Forte Virtus che ha capito di essere atleticamente, oltre che tecnicamente, pronto per sfide di livello e per questo sia io che Mario ringraziamo ancora una volta Setti e il direttore Pagani. Purtroppo in queste ultime tre gare, per motivi familiari, inderogabili, è dovuto tornare con molto dispiacere in Portogallo ma questa realtà è stata un grande trampolino per la carriera dove ha ancora molto da dare".