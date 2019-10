Napoli, pubblico del San Paolo contro Giacomelli: "Buffone, buffone..."

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

I tifosi del Napoli non ci stanno per la decisione dell'arbitro Piero Giacomelli di convalidare il gol di Josip Ilicic, una rete arrivata sugli sviluppi di un'azione in cui non è stata sanzionata una cintura di Kjaer su Llorente nell'area della Dea. Al termine della sfida finita 2-2, il pubblico del San Paolo ha infatti a più riprese punzecchiato il direttore di gara: "Buffone, buffone, buffone", il coro arrivato dagli spalti del San Paolo dopo il triplice fischio.

