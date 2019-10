Adani sul 2-2 dell'Atalanta: "Gol irregolare. C'era rigore per il Napoli"

"Questo è un gol irregolare. Non si discute nemmeno". Daniele Adani, opinionista 'Sky', commenta un rigore negato al Napoli per fallo di Kjaer su Llorente. Un episodio controverso, anche perché da quell'azione è nata la rete di Ilicic del 2-2. La panchina del Napoli ha protestato per diversi minuti e l'arbitro, tra gli altri, ha espulso Carlo Ancelotti.

