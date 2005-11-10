Napoli, Rafa Marin: "Con Allegri mi sento più a mio agio. Voglio restare qui molti anni"

Alla vigilia della sfida di Champions contro il Villarreal, sua ex squadra, Rafa Marin racconta ad AS quanto sia cambiato rispetto alla prima esperienza al Napoli: "Ero consapevole di poter trovare poco spazio perché c'era tanta concorrenza, ma non credevo potessi trovare alla fine così poco spazio come poi è stato. Non è stato un periodo semplice per me, ma credo di essere cresciuto molto mentalmente e fisicamente". Il ricordo più bello resta lo scudetto, mentre il passaggio al Villarreal gli ha permesso di maturare ulteriormente: "In questa seconda esperienza al Napoli mi sento più forte sotto l'aspetto mentale, molto più pronto. Credo si veda in campo".

Rafa Marin: "Allegri punta molto sul possesso, quest'anno mi sento più a mio agio"

Il centrale individua alcune differenze rispetto alla gestione di Antonio Conte: "Allegri valorizza il suo stile di gioco puntando molto sul possesso del pallone e sulla volontà di giocare sempre sui piedi. Credo che a nessun calciatore spagnolo possa dispiacere questo gioco basato sul possesso palla". Nessuna critica, però, al precedente allenatore: "Sia Allegri che Conte sono allenatori eccezionali, non ho nulla da dire di negativo su di loro. Tuttavia è evidente che quest'anno mi senta di più a mio agio". Rafa Marin non ha avuto esitazioni neppure sul ritorno dopo il prestito: "Il mio obiettivo è sempre stato il Napoli. Spero di restarci molto tempo, mi sono preparato per questo. Voglio starci per molti anni".

Rafa Marin: "Vincere nel centenario sarebbe ancora più speciale"

Tra gli obiettivi dello spagnolo c'è quello di lasciare un segno proprio nella stagione del centenario: "L'obiettivo è vincere qualcosa ogni anno, ma farlo nel centenario del club sarebbe ancora più speciale. Lasceresti ancora di più il segno, sarebbe incredibile". Nel suo inserimento sta avendo un ruolo importante anche Amir Rrahmani: "Amir è straordinario, ha esperienza nel rendere le cose facili. Mi sta aiutando molto nel guidarmi in difesa. Mi trovo molto bene con lui". Dopo essere tornato più maturo dall'esperienza al Villarreal, Rafa Marin vuole dunque conquistarsi definitivamente il suo spazio a Napoli.