Napoli, Rafa Marin: "Parlo solo di calcio, tutti abbiamo visto cos'è successo sul 3-3 Roma"

Rafa Marin, difensore del Napoli, dopo il pareggio interno contro la Roma è intervenuto in conferenza stampa: “Abbiamo fatto una grande prestazione, abbiamo fatto quello che avevamo provato in allenamento. Abbiamo disputato una grande partita, così come la Roma. Sapevamo che era una squadra forte. Volevamo vincere, ma sappiamo che la Roma è forte e può succedere di non portare a casa i tre punti”.



Come sta lo spogliatoio?

“Siamo un po' così così, non siamo molto contenti. Pensavamo che i tre punti sarebbero rimasti a casa. La Roma è forte, ma abbiamo fatto una grande prestazione. Credo che abbiamo costruito di più noi”.

Sull'episodio del pareggio, come l'ha visto dal campo?

“Preferisco parlare solo di calcio, perché è l'unica cosa che possiamo fare. È una giocata in cui tutti abbiamo visto cosa è successo. Abbiamo subito questo gol. È normale che una squadra forte come la Roma ti attacchi così negli ultimi cinque minuti. Noi eravamo un po' stanchi, abbiamo messo tanta corsa e intensità per tutta la partita ed è anche normale”.

La tua crescita è evidente. Cosa sta cambiando in te?

“Niente, perché prima di arrivare qua avevamo già parlato con i media e avevo già detto che ero migliorato fisicamente e soprattutto mentalmente. Mi sento forte, anche grazie alla fiducia dello staff e dei compagni. Giocare nel Napoli, cosa posso dire di più? Gioco con tanti calciatori di alto livello, come De Bruyne e McTominay. Mi stanno dando anche fiducia, che è importante per un giocatore”.

Cosa manca ancora al Napoli per vincere?

“Giocare sempre a questo livello, anche contro squadre non forti come la Roma, perché penso che, se giochiamo così, i tre punti arriveranno sempre”.



Te la senti di dare un messaggio ai tifosi?

“Non posso dire niente ai tifosi. Sono sempre lì, sono cattivi come piace ai giocatori e a me. Sono sempre insieme alla squadra. Dobbiamo rimanere uniti, noi e loro, e così diventiamo la squadra che sappiamo di essere, ossia una squadra forte".