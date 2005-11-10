Napoli, Rafa Marin: "Lavoriamo sulla difesa e sul blocco basso, abbiamo subito troppo"

Rafa Marin, difensore del Napoli, è intervenuto ai microfoni di DAZN nel pre-partita della sfida contro il Monza, in programma alle 20.45 al Brianteo. Lo spagnolo ha aperto con un pensiero rivolto alle vittime della tragedia ferroviaria avvenuta a Toledo: "Molta forza a tutti i familiari e gli amici, condoglianze a loro per la tragedia ferroviaria a Toledo, in Spagna, si unisce tutto il Napoli. È una tragedia enorme, sono cose che non dovrebbero succedere prendendo un treno".

Rafa Marin: "Abbiamo subito molti gol, dobbiamo continuare a lavorare"

Il difensore ha poi affrontato uno dei temi principali delle ultime partite del Napoli, la gestione della fase difensiva quando la squadra arretra: "Noi stiamo lavorando sulla difesa, su quando siamo nel blocco basso. Abbiamo subito molti gol, ma una era una gara di Champions e una contro la Roma che è una squadra forte. Noi dobbiamo continuare a lavorare su questo".