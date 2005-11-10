Napoli, Rafa Marin: "Perse due gare importanti, domenica con la Lazio sarà una finale"

Il Napoli cerca una reazione dopo le ultime due sconfitte, culminate nella pesante debacle contro il Porto in Champions League. In vista della sfida di domenica allo Stadio Diego Armando Maradona, Rafa Marin ha voluto mandare un messaggio di responsabilità e compattezza attraverso i propri canali social. Il difensore spagnolo ha sottolineato l'importanza dell'appuntamento e la necessità di ritrovare lo spirito di squadra: "Domenica ci aspetta una finale. Sappiamo bene dove siamo e non possiamo tirarci indietro dalle nostre responsabilità. Questo è un grande club. Siamo il Napoli, siamo una squadra e dobbiamo dimostrarlo restando uniti".

Rafa Marin: "Abbiamo perso due partite importanti, ora dobbiamo rialzarci"

Il centrale azzurro ha poi rivolto un appello all'intero gruppo, ribadendo quanto sia fondamentale sfruttare il fattore campo per invertire la tendenza negativa: "Tutti insieme, dando tutto per la nostra gente. Giochiamo allo Stadio Diego Armando Maradona, in casa nostra, ed è proprio lì che dobbiamo essere forti". Infine, la consapevolezza degli errori commessi nelle ultime uscite e la volontà di voltare pagina: "Abbiamo perso due partite importanti e ne siamo pienamente consapevoli. Adesso è il momento di rialzarci e fare un passo avanti. Forza Napoli Sempre!".