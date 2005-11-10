Menu Serie ASerie BSerie CCalciomercatoCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Eventi LiveCalciomercato H24MobileNetworkRedazioneContatti
Canali Serie A atalantabolognacagliaricomofiorentinafrosinonegenoainterjuventuslazioleccemilanmonzanapoliparmaromasassuolotorinoudinesevenezia
Canali altre squadre ascoliavellinobaribeneventocasertanacesenahellas veronalatinalivornomonzapalermoperugiapescarapordenonepotenzaregginasampdoriasassuolo
Altri canali calciomercatoserie bserie cchampions leaguefantacalciopodcaststatistichemondialimondiale per club
NetworkEventi liveTMW RadioSportissimoTMW NewsCalciomercato h24

Napoli, Rafa Marin: "Perse due gare importanti, domenica con la Lazio sarà una finale"

Pierpaolo Matrone
autore
Pierpaolo Matrone
Oggi alle 20:15Serie A
05.11.2026 20:15Serie A
Fonti preferite
Il difensore azzurro lancia un messaggio alla squadra e ai tifosi dopo le ultime sconfitte: "Dobbiamo restare uniti e rialzarci".
FotoTUTTOmercatoWEB
© foto di www.imagephotoagency.it

Il Napoli cerca una reazione dopo le ultime due sconfitte, culminate nella pesante debacle contro il Porto in Champions League. In vista della sfida di domenica allo Stadio Diego Armando Maradona, Rafa Marin ha voluto mandare un messaggio di responsabilità e compattezza attraverso i propri canali social. Il difensore spagnolo ha sottolineato l'importanza dell'appuntamento e la necessità di ritrovare lo spirito di squadra: "Domenica ci aspetta una finale. Sappiamo bene dove siamo e non possiamo tirarci indietro dalle nostre responsabilità. Questo è un grande club. Siamo il Napoli, siamo una squadra e dobbiamo dimostrarlo restando uniti".

Rafa Marin: "Abbiamo perso due partite importanti, ora dobbiamo rialzarci"

Il centrale azzurro ha poi rivolto un appello all'intero gruppo, ribadendo quanto sia fondamentale sfruttare il fattore campo per invertire la tendenza negativa: "Tutti insieme, dando tutto per la nostra gente. Giochiamo allo Stadio Diego Armando Maradona, in casa nostra, ed è proprio lì che dobbiamo essere forti". Infine, la consapevolezza degli errori commessi nelle ultime uscite e la volontà di voltare pagina: "Abbiamo perso due partite importanti e ne siamo pienamente consapevoli. Adesso è il momento di rialzarci e fare un passo avanti. Forza Napoli Sempre!".

Articoli correlati

Immagine news 1
Bocciato da Conte, intoccabile per Allegri: favola Rafa Marin. E il Real ha ancora la recompra
Immagine news 2
Napoli, Rafa Marin: "Lavoriamo sulla difesa e sul blocco basso, abbiamo subito troppo"
Immagine news 3
Napoli, Rafa Marin: "Parlo solo di calcio, tutti abbiamo visto cos'è successo sul 3-3 Roma"

Altre notizie Serie A

Oggi
Immagine news 1
21:00 Serie A
Milan, l'amarezza di De Winter: "Adesso è dura parlare, sconfitta difficile da spiegare"
Immagine news 2
20:54 Serie A
Ajax schiacciasassi, Salah cade con il Friburgo: Conference League, i finali delle 18.45
Immagine news 3
20:52 Serie A
Atalanta-Kairat 1-1, le pagelle: Rowe ci prova, Scamacca no. Male la difesa
Immagine news 4
20:50 Serie A
Milan-Ferencvaros 0-2, le pagelle: bocciati quasi tutti, anche capitan Rabiot. Torriani croce e delizia
Immagine news 5
20:50 Serie ALive TMW
Live TMWAtalanta, a breve la conferenza di mister Sarri post Kairat
Immagine news 6
20:50 Serie ALive TMW
Live TMWKairat, a breve la conferenza di mister Arutyunyan post Atalanta
Immagine news 7
20:42 Serie A
Krstovic evita la figuraccia, ma l'Atalanta non esce dalla crisi: solo 1-1 con il Kairat
Immagine news 8
20:42 Serie A
Tolisso regala un punto al Lione, Kamada salva il Palace: Europa League, i finali delle 18.45
Immagine editoriale di Marco Conterio
14 milioni di euro per il capocannoniere della Champions League. Il miglior colpo dell'ultima estate per soli 6 milioni. Spendere non basta: le incredibili intuizioni del Como sul mercato
Primo piano
Immagine top news n.0 Krstovic evita la figuraccia, ma l'Atalanta non esce dalla crisi: solo 1-1 con il Kairat
Immagine top news n.1 Milan inguardabile, il Ferencvaros sbanca San Siro: 0-2. Compromesso l'accesso diretto agli ottavi
Immagine top news n.2 Italia U21, Baldini convoca 26 calciatori: prima chiamata per Pessina, Kouadio e Inacio
Immagine top news n.3 Prima volta con l'Italia per Liberali, Cisse, Lontani e Cassano. Ma gli ultimi 2 non faranno tutto il raduno
Immagine top news n.4 Lo Schiavo entra a far parte dell'Inter: è il nuovo Director of Football Development
Immagine top news n.5 Chi ha rottamato chi? Cristiano Ronaldo dice addio alla Nazionale. O forse Jorge Jesus....
Immagine top news n.6 Parma, su Mikolajewski c’è sempre il Torino. Per la difesa resta in piedi l’ipotesi Oppie
Immagine top news n.7 Amatucci si è preso la Liga. È nel mirino sia della Juventus che del ct Mancini
TMW Podcast
Immagine box news Podcast TMW Cosa faranno il Milan e la Juventus nel calciomercato di gennaio
APP TMW
Immagine news podcast n.1 Prima rinato, poi nel baratro: Porto e Lazio saranno decisive per Allegri?
Immagine news podcast n.2 Dimarco vuole rimanere all'Inter. Ma anche Calhanoglu e Thuram: il punto di Gianluca Di Marzio
Immagine news podcast n.3 L'emigrante che ha fatto gavetta o il colpo da record: chi al posto di Raimondo?
Immagine news podcast n.4 C'è la fila per Varela. Il Monza riuscirà a tenerlo a gennaio?
TMW Radio Sport
Immagine news Serie A n.1 Brambati: "Allegri via dal Napoli? Allora ADL deve pensare anche a Manna"
Immagine news Serie A n.2 Napoli, per Allegri è già scaduto il tempo? Il parere degli opinionisti
Immagine news Serie A n.3 Cagni sull’Atalanta: “Momento delicato. Sarri? Lo vedo demoralizzato e in difficoltà”
Serie A
Immagine box news Serie A Conferenza allenatore Ferecvaros dopo il Milan: a breve le dichiarazioni
Immagine box news Serie A Conferenza Amorim dopo Milan-Ferencvaros: tra poco le parole in diretta
Immagine box news Serie A Milan, l'amarezza di De Winter: "Adesso è dura parlare, sconfitta difficile da spiegare"
Immagine box news Serie A Ajax schiacciasassi, Salah cade con il Friburgo: Conference League, i finali delle 18.45
Immagine box news Serie A Atalanta-Kairat 1-1, le pagelle: Rowe ci prova, Scamacca no. Male la difesa
Immagine box news Serie A Milan-Ferencvaros 0-2, le pagelle: bocciati quasi tutti, anche capitan Rabiot. Torriani croce e delizia
Serie B
Immagine box news Serie B Mantova, Tomasevic: "Sappiamo della rivalità col Verona. Daremo il massimo per i tifosi"
Immagine box news Serie B Cheddira: "Benevento derby sentitissimo. Abbiamo vinto gli ultimi due, vogliamo ripeterci"
Immagine box news Serie B Mantova-Hellas Verona, la Curva Te annuncia lo sciopero di 15' nel primo tempo
Immagine box news Serie B Baschirotto: "Lavoro per riportare la Cremonese dove merita. Qui sono felice"
Immagine box news Serie B Ascoli, Tomei: "Non scopro io il Palermo, questa gara si prepara da sola. Ce la giocheremo"
Immagine box news Serie B Bucchi: "Tante insidie a Castellammare, voglio vedere un Arezzo coraggioso"
Serie C
Immagine box news Serie C Barletta in vendita? La smentita di Romano: "Tutte fandonie, spaziamo via queste voci"
Immagine box news Serie C Ravenna, scatta il conto alla rovescia per il Ronaldinho Day: ecco i prezzi dei biglietti
Immagine box news Serie C Durmisi: "Giocare con la Juve non è come farlo per un altro club. Sogno la prima squadra"
Immagine box news Serie C "Se rinasco voglio fare il questore o il prefetto", il tecnico Lucarelli multato di mille euro
Immagine box news Serie C Ronaldinho come Jordan e Schumacher: le leggende dello sport che hanno detto no al ritiro
Immagine box news Serie C Passi avanti per la cessione del Bari? Il club invia al comitato di garanzia nuovi documenti
Pronostici
Immagine box news Pronostici Quote risultato esatto AZ-Juventus
Immagine box news Pronostici Pronostico Milan-Ferencvaros, Amorim vuole tornare a sorridere anche in Europa
Immagine box news Pronostici Pronostico Porto-Napoli, ultima chiamata per Allegri?
Calcio femminile
Immagine box news Calcio femminile Tre italiane alla caccia del titolo negli USA: sono Bonansea, Di Guglielmo e Cantore
Immagine box news Calcio femminile Italia, Soncin: "Conosciamo bene Danimarca e Galles. Cercheremo di vincerle tutte"
Immagine box news Calcio femminile Nations League, l’Italia può sorridere: Danimarca, Islanda e Galles le avversarie
Immagine box news Calcio femminile Oggi il sorteggio della Nations League: la migliore e la peggiore ipotesi per l'Italia
Immagine box news Calcio femminile Serie A Women, Roma a punteggio pieno: la Juventus passa a Firenze, Inter seconda
Immagine box news Calcio femminile I talenti italiani brillano all’estero: primi gol per Dragoni in Inghilterra e Caruso in Spagna
Storie di Calcio
Immagine news Storie di Calcio n.3 Il Modena dei miracoli, nel mito con l'Albania: la storia di Gianni De Biasi
Storie di Calcio
Immagine news Storie di Calcio n.3 Il calcio in tv ha un solo nome: l'incredibile storia di 90° Minuto
Sportissimo
Immagine news L'Angolo di Sportissimo n.3 Sportissimo, grazie Kimi: il giorno in cui l'Italia è tornata sul tetto della Formula 1
Immagine box news Accadde Oggi... Accadde Oggi...
5 novembre 2008, il Real Madrid ospita la Juventus. E Del Piero si prende una standing ovation
Immagine box news Fantacalcio Fantacalcio, recuperi e assenze in vista della 11ª giornata
Sportissimo
Newsticker
02/11 La Lazio sola al comando, la Juve batte il Napoli. Arbitri sotto accusa
27/10 Harry Kane vince il Pallone d’Oro 2026. Ecco tutti i premiati
26/10 L’Inter dei ribaltoni riaggancia in vetta la Lazio. Vittorie scaccia crisi per Juve e Milan
21/10 La Cenerentola e la Nobile decaduta: Como 1907 contro Manchester United è calcio agli antipodi
19/10 La Lazio travolge anche la Juve. Spalletti e Allegri panchine a rischio