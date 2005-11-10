Napoli, Rafa Marin : "Nel secondo tempo ci siamo allentati, è mancata la fame di vittoria"

La seconda sconfitta consecutiva in Champions League lascia il Napoli ancora fermo a zero punti dopo due giornate. Al termine del 3-1 contro il Villarreal, Rafa Marin riconosce i meriti degli spagnoli e indica la strada da seguire: "Noi non abbiamo ottenuto il risultato, loro hanno meritato i tre punti, noi dobbiamo lavorare ancora. La Champions - le sue parole a Radio Tutto Napoli - è appena iniziata, noi dobbiamo lavorare stando tutti insieme, a testa alta, aspettando la prossima partita". Nessuna rivelazione, invece, sul confronto con Allegri nello spogliatoio: "Quello che ha detto resta lì, è una cosa nostra".

Rafa Marin: "Nel secondo tempo ci siamo allentati, questo non può succedere"

Il difensore individua soprattutto nella ripresa il momento in cui il Napoli ha perso la partita: "Stavamo bene in campo, un errore tecnico può succedere, il calcio è così. Nel secondo tempo poi ci siamo allentati, dobbiamo lavorare, questo non può succedere". Rafa Marin non cerca alibi e sottolinea ciò che è mancato agli azzurri: "Siamo il Napoli, dovevamo portare i tre punti a casa. Dobbiamo essere più forti nei contrasti. Non so cosa sia mancato, è mancata per tutti la fame di vittoria".

Rafa Marin guarda già al Venezia: "Dobbiamo lasciare questa gara qui"

Il calendario non concede molto tempo per metabolizzare il ko europeo. "Abbiamo perso, va bene, ma dobbiamo pensare alla prossima partita, prendere la vittoria fatta col Frosinone e andare avanti in Serie A", spiega Rafa Marin ricordando che tra due giorni e mezzo arriverà la sfida contro il Venezia. Per lo spagnolo quella di Villarreal è stata comunque una serata particolare anche sul piano personale: "Ho tanti amici qui, è stata casa mia. Sono stato felice di ritornare qui".