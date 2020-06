Napoli, retroscena Gattuso: dopo il ko con la Fiorentina minacciò di andarsene

Il quotidiano Il Mattino racconta un retroscena riguardante Gennaro Gattuso e la sconfitta che il suo Napoli rimediò a gennaio contro la Fiorentina, 0-2 con gol di Chiesa e Vlahovic. "Se voi pensiate che io sia un problema, che io possa non aiutarvi a uscire fuori da questo momento, posso anche andare via", le parole pronunciate da Gattuso alla squadra. Una "minaccia" poi rimasta tale, con la squadra che optò per il ritiro per ritrovare compattezza. E oggi, dopo il trionfo in Coppa Italia, quei momenti sembrano davvero lontanissimi, per il Napoli.