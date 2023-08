Napoli, rifiutata un'offerta da 30 milioni per Elmas. Il macedone però non vuole rinnovare

Trena milioni dal Lipsia per Eljif Elmas: il Napoli ha respinto l'offerta. Questo il retroscena svelato dal Corriere dello Sport, che racconta però di un centrocampista macedone che al momento ha respinto le proposte del Napoli per rinnovare il contratto in scadenza nel giugno 2025.

Come si legge sul quotidiano sportivo, il macedone, titolare di un contratto in scadenza nel 2025, per il momento non sembra intenzionato a rinnovare. Il Napoli ha ricevuto e anche declinato un’offerta del Lipsia per lui da circa 30 milioni. Ma il punto interrogativo sul futuro, considerando la questione del rinnovo, resta.