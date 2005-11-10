TMW Il Napoli vuole di nuovo Elmas in prestito. Il macedone lascerà il Lipsia questa estate

Nel corso della scorsa stagione Elmas ha collezionato 44 presenze complessive di cui 33 in Serie A. All'attivo anche un gol contro il Torino

Eljif Elmas può tornare in Serie A, un'altra volta. Il centrocampista macedone classe '99 legato al Red Bull Lipsia da altri due anni di contratto questa estate lascerà la squadra tedesca: è completamente fuori dai piani della squadra di Bundesliga che, per la verità, lo lasciò ai margini del suo progetto tecnico già poche settimane dopo il suo acquisto a titolo definitivo dal Napoli: 22 presenze nell'anno solare 2024 per meno di 400 minuti complessivi, un rendimento troppo basso per non mettere in moto la girandola dei prestiti. Prima al Torino, poi quello al Napoli nell'ultima stagione.

Sarebbe la terza volta

La notizia però è che negli ultimi giorni proprio il club del presidente De Laurentiis sta valutando per la terza volta di inserire Elmas in rosa. Si registrano infatti contatti tra le parti con la società partenopea che punta al secondo prestito consecutivo dopo quello che ha fruttato complessivamente 44 presenze. "Napoli sarà sempre con te. In bocca al lupo Elif", il post pubblicato alla scadenza dell'ultimo accordo dalla società azzurra che riteneva troppo alto il diritto di riscatto fissato a 17 milioni di euro per acquistare il suo cartellino. Però la sua stagione è stata molto apprezzata e per questo motivo, se ci sarà la possibilità a condizioni vantaggiose, la società che ha scelto Allegri per sostituire Conte lo riporterà in rosa.

Occhio a Spalletti

Il Napoli però non è l'unico club interessato al prestito di Elmas. In Premier League resta un'idea dell'Aston Villa, in Serie A continua a piacere anche alla Juventus di Luciano Spalletti. Il manager di Certaldo ha fin qui vinto il suo unico Scudetto in Serie A proprio quando aveva anche il macedone in rosa: Elmas era il jolly del suo Napoli, ma a conti fatti con sei reti realizzate anche il terzo miglior marcatore dei partenopei in quel campionato dopo Victor Osimhen e Khvicha Kvaratskhelia.