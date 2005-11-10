Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroCalendariScommessePronostici
Eventi LiveCalciomercato H24MobileNetworkRedazioneContatti
Canali Serie A atalantabolognacagliaricomofiorentinafrosinonegenoainterjuventuslazioleccemilanmonzanapoliparmaromasassuolotorinoudinesevenezia
Canali altre squadre ascoliavellinobaribeneventocasertanacesenahellas veronalatinalivornomonzanocerinapalermoperugiapescarapordenonepotenzaregginasalernitanasampdoriasassuolo
Altri canali mondialimondiale per clubserie bserie cchampions leaguefantacalciopodcaststatistiche
NetworkEventi liveTMW RadioTMW MagazineTMW NewsCalciomercato h24

Napoli, a rilento per i primi due obiettivi: la strategia dell'attesa ed il rischio beffa

Napoli, a rilento per i primi due obiettivi: la strategia dell'attesa ed il rischio beffa TUTTOmercatoWEB
© foto di www.imagephotoagency.it
Antonio Gaito
autore
Antonio Gaito
Oggi alle 07:23Serie A

In attesa di poter annunciare Max Allegri, che comunque si avvicina a piccoli passi alla risoluzione col Milan, il Napoli da tempo ha impostato le proprie manovre di mercato. Il ds Manna, di comune accordo proprio con il tecnico toscano, ha le idee chiare anche se per il club partenopeo sarà un mercato totalmente diverso da quello dello scorso anno per investimenti ed anche tempistiche degli acquisti, quasi tutti pagati forse oltre il loro reale valore per metterli a disposizione di Conte già nel ritiro di Dimaro. Questa sessione sarà improntata prima sulle cessioni ed in generale su un riequilibrio del monte stipendi, ma su alcuni obiettivi primari il Napoli non potrà traccheggiare più di tanto.

Il rinforzo in difesa
Da tempo il Napoli ha l'accordo con Mario Gila, in scadenza di contratto a giugno 2027 con la Lazio. Il Napoli ad oggi non va oltre i 15mln di euro, avendo dato disponibilità ad inserire in prestito anche alcune contropartite (su tutti Lucca, ma anche Rafa Marin), ma il 50% della rivendita al Real Madrid complica i piani della Lazio che resta intorno ai 25mln di euro avendo poi la missione impossibile di sostituire lo spagnolo con metà della cifra incassata (causa anche le limitazioni del mercato). Il Napoli attende, forte della scadenza e della volontà del giocatore, ma l'Atalanta potrebbe inserirsi nei prossimi giorni.

Il preferito sulla fascia destra
E' da mesi Anan Khalaili. Anche qui il Napoli è forte di un'intesa di massima con l'entourage dell'esterno israeliano dell'Union Saint-Gillouse che però non scende dalla valutazione di 25mln di euro. Ed anche qui c'è un 15% di rivendita da garantire al Maccabi che tiene alte le pretese del club belga. Il Napoli con i bonus potrebbe raggiungere i 20mln di euro, ma la strategia dell'attesa potrebbe non pagare perchè l'Inter - secondo gli ultimi rumors di Sky - dopo aver perso Palestra sta provando un inserimento. Il mercato è lungo, il Napoli sembra non avere fretta, ma con tutti i rischi del caso sugli obiettivi primari.

Articoli correlati
Napoli, Lang vuole conquistare Allegri: ritiro estivo decisivo per la conferma dell'olandese... Napoli, Lang vuole conquistare Allegri: ritiro estivo decisivo per la conferma dell'olandese
Napoli, niente cessione per Vergara: tre club su di lui, con Allegri può consacrarsi... Napoli, niente cessione per Vergara: tre club su di lui, con Allegri può consacrarsi
Quote calciomercato Napoli Rabiot: il francese seguirà Allegri? Quote calciomercato Napoli Rabiot: il francese seguirà Allegri?
Altre notizie Serie A
Napoli, Lang vuole conquistare Allegri: ritiro estivo decisivo per la conferma dell'olandese... Napoli, Lang vuole conquistare Allegri: ritiro estivo decisivo per la conferma dell'olandese
Torino, duello col Betis per il centrocampista Bernal. Le alternative sono Amatucci... Torino, duello col Betis per il centrocampista Bernal. Le alternative sono Amatucci e Jakic
Napoli, niente cessione per Vergara: tre club su di lui, con Allegri può consacrarsi... Napoli, niente cessione per Vergara: tre club su di lui, con Allegri può consacrarsi
Juventus, Spalletti blinda Puczka: niente Bundesliga, l'esterno austriaco sarà testato... Juventus, Spalletti blinda Puczka: niente Bundesliga, l'esterno austriaco sarà testato in ritiro
Cagliari, idea Fazzini per il centrocampo: c'è da superare la concorrenza dal Parma... Cagliari, idea Fazzini per il centrocampo: c'è da superare la concorrenza dal Parma
Juventus, passi avanti per Kolo Muani: c'è l'accordo col giocatore, la palla va al... Juventus, passi avanti per Kolo Muani: c'è l'accordo col giocatore, la palla va al PSG
Inter, sul mercato non ne va dritta una: strada in salita per Jones, distanza sulla... Inter, sul mercato non ne va dritta una: strada in salita per Jones, distanza sulla cifra
Venezia, il Cagliari è in pole position per Oristanio ma c'è anche il Torino. E l'Inter... Venezia, il Cagliari è in pole position per Oristanio ma c'è anche il Torino. E l'Inter osserva
Editoriale di Niccolò Ceccarini Immagine box laterale di Niccolò Ceccarini Como, il regalo per la Champions è ancora Nico Paz. Millan che colpo: preso Gonçalo Ramos. Juventus, sarà Kolo Muani il primo rinforzo in attacco. Anche Muharemovic può tornare. Fiorentina, dopo Viery riflettori su Thorstvedt
Primo piano
Immagine top news n.0 Uno dei migliori gioielli della Serie A: chi farà il colpo Atta in estate?
Immagine top news n.1 Juventus, Dusan Vlahovic non accetta la Turchia. Aspetta proposte da un top club
Immagine top news n.2 Nico Paz resta ed è storia al Como. Fabregas ride, poi ci prova per Pisilli
Immagine top news n.3 La zampata di RedBird, la mano di Mendes: il Milan piazza il colpo più costoso della sua storia
Immagine top news n.4 Il Como si tiene stretto Nico Paz: niente Inter, Cesc lo sapeva. Al Real 60 milioni
Immagine top news n.5 Il Milan ha un nuovo amministratore delegato. Calvelli: “Qui per riportare cultura della vittoria”
Immagine top news n.6 Roma, il rinnovo di Dybala è finalmente a un passo: intesa sull'ingaggio intorno ai 3 milioni
Immagine top news n.7 Goncalo Ramos al Milan: sarà l'acquisto più costoso di sempre per i rossoneri
TMW Podcast
Immagine news podcast primo piano Perché le scelte di Palestra, Nico Paz e Tonali vanno capite (e non criticate). Il pensiero di Gianluca Di Marzio Ascolta il podcast
APP TMW
Immagine news podcast n.1 La clamorosa decisione del Como: battuta la concorrenza, preso Nico Paz
Immagine news podcast n.2 Juventus-Kolo Muani, Carnevali lavora col PSG per ricucire i rapporti. Il punto di Gianluca Di Marzio
Immagine news podcast n.3 Perché anche il Frosinone ha deciso di cedere le quote agli americani
Immagine news podcast n.4 "Palestra al Chelsea ennesimo allarme per il calcio italiano. E non solo". Il pensiero di Gianluca Di Marzio
TMW Radio Sport
Immagine news Serie A n.1 Leao, Vlahovic e Lukaku: chi tenere in Serie A secondo gli opinionisti
Immagine news Serie A n.2 Kessié può essere il nome giusto per la Juve? Il parere degli opinionisti
Immagine news Altre Notizie n.3 Inter, De Paola: "Non sono così pessimista per l'operazione Nico Paz"
Serie A
Immagine news Serie A n.1 Napoli, Lang vuole conquistare Allegri: ritiro estivo decisivo per la conferma dell'olandese
Immagine news Serie A n.2 Torino, duello col Betis per il centrocampista Bernal. Le alternative sono Amatucci e Jakic
Immagine news Serie A n.3 Napoli, niente cessione per Vergara: tre club su di lui, con Allegri può consacrarsi
Immagine news Serie A n.4 Juventus, Spalletti blinda Puczka: niente Bundesliga, l'esterno austriaco sarà testato in ritiro
Immagine news Serie A n.5 Cagliari, idea Fazzini per il centrocampo: c'è da superare la concorrenza dal Parma
Immagine news Serie A n.6 Juventus, passi avanti per Kolo Muani: c'è l'accordo col giocatore, la palla va al PSG
Serie B
Immagine news Serie B n.1 Serie B 2026/2027, il punto sulle panchine: De Giorgio a un passo dalla Juve Stabia
Immagine news Serie B n.2 Empoli alla caccia di un allenatore: Artico starebbe valutando il ritorno di Pagliuca
Immagine news Serie B n.3 Berti e la Nazionale: "Dieci giorni indimenticabili. Vestire l'Azzurro è il sogno più grande"
Immagine news Serie B n.4 Jonathan Tah al Palermo a fine carriera? Il giocatore apre all'ipotesi, fra il serio e il faceto
Immagine news Serie B n.5 Carrarese, ancora affari con la Fiorentina: accordo per il prestito di Romani
Immagine news Serie B n.6 Il saluto di Berti al Cesena: "Eri una maglia troppo grande poi diventata mia. Lasciarti è difficile"
Serie C
Immagine news Serie C n.1 Serie C 2026/2027, il punto sulle panchine: Tisci verso la panchina del Potenza
Immagine news Serie C n.2 Geppino Marino sul futuro: "Attendo un progetto con condizioni più serene rispetto a Trieste"
Immagine news Serie C n.3 Grosseto, nuovo innesto in dirigenza: Taccola sarà il Direttore Organizzativo
Immagine news Serie C n.4 Leccese sulla Curva Nord intitolata a Protti: "Bari si riconosce nei suoi valori"
Immagine news Serie C n.5 A Bari i Marino potrebbero raddoppiare: Ernesto, figlio di Pierpaolo, verso un ruolo dirigenziale
Immagine news Serie C n.6 Potenza, scelto il successore di De Giorgio: il tecnico dei lucani sarà Ivan Tisci
Pronostici
Immagine news Pronostici n.1 Quote risultato esatto Norvegia-Francia
Immagine news Pronostici n.2 Quote risultato esatto Ecuador-Germania
Immagine news Pronostici n.3 Pronostico Scozia-Brasile, Ancelotti a caccia del primo posto
Calcio femminile
Immagine news Calcio femminile n.1 Giuliani sui palloni del Mondiale: "Difficile lettura per i portieri se calciati ad alta velocità"
Immagine news Calcio femminile n.2 Saranno 4 le rappresentanti italiane al Mondiale U20 femminile: la soddisfazione dell'AIA
Immagine news Calcio femminile n.3 Milan, annunciati tre addii: Babb, Fedele e Zanini salutano la formazione Women
Immagine news Calcio femminile n.4 Il valzer delle panchine ha preso il via anche in Serie A Femminile. Spugna verso il Napoli?
Immagine news Calcio femminile n.5 Marino: "Italia non pronta per Gama come vicepres. FIGC. Ma sarebbe scelta bella e coraggiosa"
Immagine news Calcio femminile n.6 Non solo Inter e Juve, anche la Roma potrebbe cambiare allenatore. Una situazione inedita
TMW Magazine
Download TMW MagazineTMW Magazine n.166 Download
Storie di Calcio
Immagine news Storie di Calcio n.3Il bomber girovago che tutti hanno amato: la storia di Aldo Serena Ascolta il podcast
Calcio2000
Immagine news L'Angolo di Calcio2000 n.3 Lionel Messi immortale ma non c’è solo lui al Mondiale… Ah, buon compleanno!
Accadde Oggi
Immagine news Accadde Oggi... n.3 Addio a Stefano Borgonovo, a tredici anni dalla scomparsa sempre nel cuore di tutti
Immagine news Fantacalcio n.3 Fantacalcio, il MIlan del nuovo tecnico Ruben Amorim
Newsticker
26/06 Dal regime fiscale dell’America’s Cup alle borse di studio per meriti sportivi: in vigore il decreto Sport
26/06 Come il business ha trasformato radicalmente il calcio negli ultimi 30 anni
26/06 Usa, Australia, Giappone, Olanda, Germania e Costa d’Avorio avanzano ai sedicesimi
25/06 Prelievo sulle scommesse e tetto ai procuratori: il Ddl per riformare il calcio
25/06 Messico, Svizzera e Brasile primi nei rispettivi gruppi. Impresa del Sudafrica