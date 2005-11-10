Napoli, a rilento per i primi due obiettivi: la strategia dell'attesa ed il rischio beffa

In attesa di poter annunciare Max Allegri, che comunque si avvicina a piccoli passi alla risoluzione col Milan, il Napoli da tempo ha impostato le proprie manovre di mercato. Il ds Manna, di comune accordo proprio con il tecnico toscano, ha le idee chiare anche se per il club partenopeo sarà un mercato totalmente diverso da quello dello scorso anno per investimenti ed anche tempistiche degli acquisti, quasi tutti pagati forse oltre il loro reale valore per metterli a disposizione di Conte già nel ritiro di Dimaro. Questa sessione sarà improntata prima sulle cessioni ed in generale su un riequilibrio del monte stipendi, ma su alcuni obiettivi primari il Napoli non potrà traccheggiare più di tanto.

Il rinforzo in difesa

Da tempo il Napoli ha l'accordo con Mario Gila, in scadenza di contratto a giugno 2027 con la Lazio. Il Napoli ad oggi non va oltre i 15mln di euro, avendo dato disponibilità ad inserire in prestito anche alcune contropartite (su tutti Lucca, ma anche Rafa Marin), ma il 50% della rivendita al Real Madrid complica i piani della Lazio che resta intorno ai 25mln di euro avendo poi la missione impossibile di sostituire lo spagnolo con metà della cifra incassata (causa anche le limitazioni del mercato). Il Napoli attende, forte della scadenza e della volontà del giocatore, ma l'Atalanta potrebbe inserirsi nei prossimi giorni.

Il preferito sulla fascia destra

E' da mesi Anan Khalaili. Anche qui il Napoli è forte di un'intesa di massima con l'entourage dell'esterno israeliano dell'Union Saint-Gillouse che però non scende dalla valutazione di 25mln di euro. Ed anche qui c'è un 15% di rivendita da garantire al Maccabi che tiene alte le pretese del club belga. Il Napoli con i bonus potrebbe raggiungere i 20mln di euro, ma la strategia dell'attesa potrebbe non pagare perchè l'Inter - secondo gli ultimi rumors di Sky - dopo aver perso Palestra sta provando un inserimento. Il mercato è lungo, il Napoli sembra non avere fretta, ma con tutti i rischi del caso sugli obiettivi primari.