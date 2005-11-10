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Milan, annunciati tre addii: Babb, Fedele e Zanini salutano la formazione Women
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Il Milan ha annunciato l’addio, per fine contratto, di tre calciatrici della prima squadra: si tratta delle portiere Selena Babb, classe ‘95, e Noemi Fedele, classe ‘97. Entrambe erano arrivate in rossonero nel 2021. Il terzo addio invece riguarda la difenditrice classe 2005 Paola Zanini cresciuta nel settore giovanile rossonero.
“Un affettuoso saluto a un trio rossonero. Auguriamo a Selena, Noemi e Paola tutto il meglio per il futuro”, è il messaggio di commiato della società rossonera.
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