Napoli-Roma sarà l’ultimo big match di Anguissa in azzurro? Gennaio è già un bivio

Napoli-Roma, questo pomeriggio, può rappresentare molto più di una semplice sfida d'alta classifica per Frank Zambo Anguissa. Il centrocampista camerunese, reduce da un lungo stop, è tornato finalmente a disposizione di mister Massimiliano Allegri, che dovrà valutare se impiegarlo dal primo minuto. Ma mentre gli azzurri cercano di ritrovare equilibrio, fiducia e continuità, sullo sfondo resta una questione destinata a pesare: il futuro del numero 99. Il suo contratto è infatti in scadenza a giugno 2027 e la trattativa per il rinnovo non ha ancora portato a un'intesa tra le parti.

Anguissa vuole 6 milioni di euro l'anno per prolungare

Proprio gennaio potrebbe diventare il mese decisivo. Secondo le indiscrezioni delle ultime settimane, le distanze economiche tra il giocatore e la società di De Laurentiis rendono assai complicato il prolungamento: Anguissa punterebbe a un ingaggio quasi raddoppiato (6 milioni) rispetto a quello attuale da 3,5 milioni di euro circa, mentre il Napoli non sembrerebbe intenzionato ad assecondarne integralmente le richieste. Una situazione che apre anche all'ipotesi di una cessione durante il mercato invernale, per evitare di rischiare un addio a parametro zero al termine della stagione e permettere al Napoli di monetizzare almeno qualcosa.

Le parole di Allegri su Anguissa in conferenza stampa

Intanto mister Allegri vuole ritrovare il miglior Anguissa, consapevole però che il recupero della condizione fisica richiede tempo. In conferenza stampa, il tecnico dei partenopei ha ricordato che il camerunese ha giocato appena 13 partite nella scorsa stagione, sottolineando la necessità di gestirne attentamente il rientro per evitare nuove ricadute. "Anguissa ha fatto 60 minuti e vedremo se schierarlo o meno perché, ripeto, l'anno scorso ha fatto 13 partite e quindi non è come una macchina dove accendi il motore e riparti. Bisogna essere bravi e fortunati ad allenare questi calciatori, giocando ma anche facendo i risultati", le sue dichiarazioni alla vigilia della Roma.