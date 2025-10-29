L'incredibile dato che spiega la vetta del Napoli e lo sfogo di Antonio Conte

Il Napoli nella serata di ieri ha collezionato la sua seconda vittoria per 1-0 della stagione. Il risultato che più di tutti gli altri ha caratterizzato l'ultima cavalcata Scudetto anche ieri è maturato grazie a una rete di Frank Zambo Anguissa. Contro il Cagliari alla seconda giornata il gol del centrocampista camerunese arrivo all'ultimo respiro, al 95esimo della sfida del Maradona. Ieri invece il centrocampista classe '95 ha deciso la partita del Via del Mare con un colpo di testa poco prima del 70esimo minuto di gioco. "Sono contento per Frank, se ha sempre la spina attaccata ci sono pochi giocatori come lui ma può migliorare ancora di più nella conclusione", ha dichiarato al termine del match un Antonio Conte che nella conferenza stampa al termine di una gara più sofferta del previsto ne ha avute un po' per tutti.

Anguissa ieri sera ha realizzato il suo quarto gol in questo campionato. Al momento è il miglior marcatore dei partenopei, ha raggiunto Kevin De Bruyne che adesso - dopo il rigore contro l'Inter e il successivo infortunio - chissà quando realizzerà il quinto. La lesione di alto grado del bicipite femorale della coscia destra terrà KDB fuori dai campi di gioco almeno tre mesi, quasi certamente quattro. In queste ore l'intervento chirurgico ad Anversa per un calciatore che ha rappresentato il fiore all'occhiello della campagna acquisti estiva. Che ha realizzato quattro reti nelle prime otto partite di campionato.

Eppure per più di qualcuno il suo infortunio ha quasi tolto un peso a Conte, ha risolto un dilemma tattica e facilitato il ritorno al 4-3-3. Una versione dei fatti che ieri è passata al setaccio di Conte ed è stata seccamente cassata: "Dispiace per l'infortunio di De Bruyne, ricordo i titoloni sul suo acquisto. Ora qualcuno osa dire che può essere anche un vantaggio... io su questo mi arrendo veramente perché ne sento di tutti i colori. Ha sentito dire che l'infortunio di De Bruyne può essere un vantaggio, fantastico! Chi l'ha detto è da Oscar".

Difficile in questo caso non essere d'accordo con Conte. Anche perché c'è un dato che spiega meglio di qualunque altro come proprio il centrocampo, fino a questo momento, sia stato per distacco il miglior reparto del Napoli: dei 16 gol fin qui realizzati in campionato undici sono arrivati da De Bruyne (4), Anguissa (4), McTominay (2) e Gilmour (1). Quello partenopeo è per distacco il centrocampo più prolifico del campionato, un reparto che da sabato con l'infortunio di KDB ha perso un uomo chiave.