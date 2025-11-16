Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Frank Zambo Anguissa, un bel problema per Conte. Che dovrà sostituirlo dopo lo stop

© foto di www.imagephotoagency.it
Andrea Losapio
Oggi alle 05:00
Andrea Losapio

Lo stop di Zambo Anguissa può dare legittimamente fastidio al Napoli. Perché dopo De Bruyne è un'altra tegola per il centrocampo di Antonio Conte, visto che rimarrà fermo dai 40 giorni in su. Possibile che sia già finito il suo 2025. "Frank Zambo Anguissa - si legge nel comunicato del Napoli di tre giorni fa - infortunatosi in Nazionale, si è sottoposto oggi a esami strumentali presso il Pineta Grande Hospital che hanno evidenziato una lesione di alto grado del bicipite femorale della coscia sinistra. Il calciatore azzurro ha già iniziato l'iter riabilitativo".

Resta da capire se giocherà la Coppa d'Africa, una competizione che lo avrebbe tenuto lontano fino a fine gennaio, almeno. Una brutta tegola che potrebbe cambiare anche le valutazioni del Napoli sul rinnovo, che era praticamente a un passo prima dello stop. Anguissa era pronto a firmare per 4 milioni di euro all'anno, diventando uno dei più pagati della formazione di De Laurentiis.

In questo principio di campionato Anguissa aveva dimostrato una splendida forma, andando a segno a ripetizione. Quattro gol in campionato in undici partite, praticamente un ruolo da capocannoniere. Antonio Conte non sarà certamente felice della situazione, ma magari potrà averlo più fresco intorno a febbraio, nel cuore della stagione. Oggi Frank Zambo Anguissa compie 30 anni.

