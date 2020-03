Napoli, sintonia totale per Boga. Affare da 20 milioni, tutto passa dal Chelsea

vedi letture

Jeremie Boga mette d'accordo tutti in casa Napoli. Come riporta La Gazzetta dello Sport, De Laurentiis, Giuntoli e Gattuso sono in completa sintonia per l'attaccante esploso con la maglia del Chelsea. Si parla di un'operazione da circa 20 milioni di euro, ma in tutto questo lo scoglio principale resta il Chelsea, che ha un diritto di riacquisto sul giocatore a quindici milioni di euro.