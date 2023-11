Napoli, tra le missioni di Mazzarri c'è la rigenerazione di Lindstrom: ADL ha chiesto di rilanciarlo

vedi letture

Il Corriere dello Sport di oggi pone l'accento sulla missione principale affidata a Walter Mazzarri, oltre chiaramente al risultato: quella di rigenerare una rosa che nella prima parte di stagione è stata lontana parente di quella che ha portato a Napoli il terzo Scudetto della sua storia. In ballo ci sono milioni importanti di valutazione dei calciatori sul mercato, ma anche quelli che porterebbe in cassa la qualificazione agli ottavi di Champions, che resta vicina.

Uno dei talenti da rivitalizzare è certamente Jesper Lindstrom: un investimento da 25 milioni che in cinque mesi di Garcia ha collezionato un tempo da titolare a Lecce, il 30 settembre, e poi le briciole. In Champions? Dodici minuti in 4 giornate: un capitale disperso, un giocatore che l’allenatore esonerato non ha pressoché mai ritenuto adatto a certe storie ma su cui il Napoli punta. Ecco: De Laurentiis ha chiesto a Mazzarri di rilanciarlo. Lo vuole vedere, così come il popolo. Così com’è accaduto a Natan: altro uomo da valorizzare.

A TMW, qualche settimana fa, Emiliano Salvarezza, avvocato dell’agente del giocatore, ha parlato così del trasferimento del danese in azzurro: “Abbiamo iniziato a parlare ad ottobre 2022, con la massima riservatezza. Ne avevamo già parlato quando andò dal Brondby al Francoforte, poi la situazione è rimasta latente. Fino appunto ai nuovi contatti. L'accelerata é arrivata dopo il 20 agosto. Parliamo di un giocatore molto veloce e tecnico, ha qualità e può giocare sia a destra che a sinistra".