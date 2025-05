Ufficiale Lindstrom, salta il riscatto dell'Everton: dopo il prestito in Premier fa ritorno al Napoli

"Vorremmo ringraziare tutti i nostri giocatori in prestito, che hanno contribuito ai progressi positivi fatti sul campo. Tutti hanno compreso cosa significhi giocare per questo club, e il loro atteggiamento e impegno durante la permanenza all’Everton sono stati esemplari. Auguriamo a Jack, Jesper, Orel e Armando tutto il meglio per il futuro". Questo il saluto e l'omaggio di David Moyes, allenatore dell'Everton, ad alcuni calciatori che hanno disputato la stagione in Premier League prima di fare ritorno ai club di appartenenza che ne detengono i cartellini.

Non fa eccezione Jesper Lindstrom, ala destra danese in prestito dal Napoli per cui il club inglese non ha fatto scattare il diritto di riscatto (22,5 milioni) e perciò farà ritorno alle pendici del Vesuvio dai nuovi campioni d'Italia.

Il comunicato ufficiale

"L’Everton può confermare che Jack Harrison, Jesper Lindstrom, Orel Mangala e Armando Broja faranno ritorno ai rispettivi club di appartenenza alla scadenza dei loro contratti di prestito, prevista per la fine del prossimo mese.

Nel frattempo, il Club continua le trattative con Charly Alcaraz, arrivato ai Blues in prestito dalla squadra brasiliana del Flamengo lo scorso febbraio, con un accordo valido fino alla fine della stagione 2024/25.

Harrison è stato in prestito all’Everton nelle ultime due stagioni dal Leeds United, collezionando 73 presenze e segnando cinque gol, incluso il gol del vantaggio nel pareggio per 1-1 contro i Wolverhampton Wanderers a marzo.

Lindstrøm, anch’egli attaccante, è arrivato in prestito la scorsa estate dai campioni in carica della Serie A, il Napoli, disputando 29 partite con i Toffees.

Il centrocampista belga Mangala tornerà invece al club francese del Lione dopo aver disputato 21 partite, prima di subire un infortunio al legamento crociato anteriore del ginocchio nella vittoria per 1-0 contro il Brighton a gennaio.

Broja è arrivato dal Chelsea nell’ultimo giorno della finestra estiva di mercato e ha collezionato 11 presenze con l’Everton. Il Club fornirà aggiornamenti sugli altri giocatori in scadenza di contratto a tempo debito", la nota ufficiale del club inglese.