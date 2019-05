Nasce l'Inter di Conte: da Godin a Chiesa, i nomi. Ma serve vendere

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

La Repubblica oggi in edicola fa il punto sul mercato che l'Inter sta già preparando per Antonio Conte (ufficializzato all'alba, alle 6, dal club nerazzurro). Già preso Diego Godin dall'Atletico Madrid, in attacco c'è l'accordo con Edin Dzeko, manca quello con la Roma. Per il centrocampo, Nicolò Barella del Cagliari e Federico Chiesa della Fiorentina. 120 milioni per entrambi, che l'Inter abbasserà con le contropartite, la società intanto deve vendere: entro il 30 giugno deve fare 40 milioni di plusvalenze.