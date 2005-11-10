Nico Paz resta a Como, parla papà Pablo: "Voleva fortemente rimanere lì. È la miglior opzione"

Nico Paz ed il Como avanti insieme. E' di venerdì la notizia che il club lariano ha deciso di pagare al Real Madrid i 60 milioni richiesti per avere ancora con sé il proprio numero 10. Una notizia che ha fatto felice lo stesso giocatore in primis, che proprio quel giorno aveva 'lanciato' un messaggio social posando con il cappellino della squadra lombarda mentre era in ritiro con la nazionale argentina.

E a conferma di ciò sono arrivate anche le parole del padre e agente, Pablo Paz, presente ieri a Dallas per assistere dal vivo al match contro la Giordania e intervistato da Sky Sport: "Voleva fortemente giocare ancora nel Como. Non era facile esaudire questo desiderio perché anche il Real Madrid lo voleva al 100%, ma voleva restare al Como e giocare la Champions".

E ancora: "Potrebbe tornare di nuovo a Madrid per la ricompra, ma sono felice per lui. Ci tiene davvero tanto, lì si sente amato. Per il contesto, la squadra, l'allenatore che ha, il progetto della società ma anche per la città, quella di restare a Como è la miglior opzione per Nico".