Nicola è già sul carro di Adams: a Venezia lo fischiano, ma i numeri sono dalla sua

Il Venezia riparte da Akor Adams. Il centravanti nigeriano ha segnato il gol che ha deciso la sfida contro il Napoli, regalando a Davide Nicola una vittoria all'esordio sulla panchina arancioneroverde e interrompendo una serie di sei sconfitte consecutive. Dopo un primo tempo senza grandi occasioni, Adams ha sfruttato la verticalizzazione di Sohm e l'errore di Rrahmani per indirizzare la partita. Una risposta importante anche sul piano personale dopo le critiche e i fischi ricevuti nelle ultime settimane. Per il centravanti si tratta del secondo gol in campionato dopo quello realizzato contro la Fiorentina e del quarto complessivo nelle gare ufficiali, considerando anche la doppietta contro il Modena in Coppa Italia.

Adams resta centrale anche con Nicola

Titolare fisso con Stroppa, il nigeriano ha conservato il posto anche dopo il cambio in panchina, continuando a giocare al fianco di John Yeboah. Pagato 16 milioni di euro al Siviglia, Adams è l'acquisto più costoso nella storia del Venezia e durante la sosta aveva già ritrovato il gol con la Nigeria nel 3-3 contro la Russia. Nicola ne ha sottolineato le qualità: "Mi piace l'impegno che ci mette, la sua personalità. Si butta su ogni pallone e lotta. Commette degli errori, certo, ma possiede le qualità per darci una grande mano. Più si conoscerà e più si apprezzerà un giocatore che ha ampi margini di miglioramento".

I numeri premiano il centravanti nigeriano

Adams è il quarto giocatore del Venezia per minutaggio con 583 minuti, alle spalle di Stankovic, Hainaut e Kike Perez, ed è partito titolare in tutte le sette giornate di campionato. Nessun compagno, però, ha cercato la porta quanto lui: sono 27 le conclusioni complessive, dieci delle quali nello specchio. Numeri che raccontano la sua centralità nel gioco offensivo e che avrebbero potuto produrre anche una rete in più se Yeboah non avesse calciato il rigore contro la Lazio. Il gol al Napoli può così rappresentare il punto di ripartenza per Adams e per un Venezia che, con Nicola, ha finalmente interrotto la propria serie negativa.