Nigeria, i convocati del ct Chelle: due "italiani" si giocano il pass per la Coppa d'Africa 2027
Yvonne Alessandro
Il commissario tecnico Eric Chelle ha selezionato la rosa di 24 giocatori per le partite di qualificazione alla Coppa d'Africa 2027 contro la Tanzania di questo mese. Da segnalare nel gruppo le chiamate di due volti di Serie A: Akor Adams (Venezia) e Fisayo Dele-Bashiru dalla Lazio. Presente, come previsto, anche l'ex attaccante dell'Atalanta Ademola Lookman a guidare la Nazionale.
La situazione
Le Super Eagles ospiteranno la Tanzania, co-organizzatrice del torneo, venerdì 13 novembre, prima di volare per il ritorno contro le Taifa Stars allo stadio Amman di Zanzibar martedì 17 novembre. Attualmente secondi nel Gruppo L, devono vincere entrambe entrambe per le partite per migliorare le proprie possibilità di staccare il pass della CAN in ordine in Kenya, Tanzania e Uganda la prossima estate.
La lista completa dei convocati
Portieri: Arthur Okonkwo (Charlton Athletic, Inghilterra); Francis Uzoho (Omonia FC, Cipro); Stanley Nwabali (Chippa United, Sudafrica)
Difensori: Bruno Onyemaechi (Olympiakos, Grecia); Olaoluwa Aina (Nottingham Forest, Inghilterra); Benjamin Fredricks (Brentford FC, Inghilterra); Oluwasemilogo Ajayi (Hull City, Inghilterra); Calvin Bassey (Fulham FC, Inghilterra); Chibuike Nwaiwu (Trabzonspor FC, Turchia); Bright Osayi-Samuel (Birmingham FC, Inghilterra); Abdullahi Bewene (Banik Ostrava, Cechia)
Centrocampisti: Wilfred Ndidi (Besiktas FC, Turchia); Alex Iwobi (Fulham FC, Inghilterra); Alhassan Yusuf (New England Revolution, USA); Tochukwu Nnadi (Olympic Marseille, Francia); Samson Tijani (FK Podbrezova, Slovacchia); Fisayo Dele-Bashiru (SS Lazio, Italia); Mubarak Suleiman (SK Slavia Prague, Cechia)
Attaccanti: Moses Simon (Paris FC, Francia); Taiwo Awoniyi (Coventry City, Inghilterra); Akor Adams (Venezia FC, Italia); Ademola Lookman (Atletico Madrid, Spagna); Tolu Arokodare (Ajax FC, Paesi Bassi); Moses Usor (LASK FC, Austria)