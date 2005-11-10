Adams e il siparietto in sala stampa: "Mi raccomando, parlate del man of the match Stankovic"
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Giacomo Iacobellis
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ieri alle 23:53Serie A
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17.10.2026 23:53Serie A
L'attaccante nigeriano oggi ha regalato al Venezia la sua prima vittoria in campionato, segnando il suo quarto gol tra Serie A e Coppa Italia.
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Quarto gol con la maglia del Venezia per Akor Adams, che oggi ha deciso la sfida casalinga col Napoli, regalando ai lagunari la loro prima vittoria in questo campionato. Al termine della conferenza stampa post partita, l'attaccante nigeriano ha voluto però dare i meriti del successo al compagno di squadra Filip Stankovic, altrettanto decisivo con le sue numerose parate.
Il siparietto coi giornalisti al termine della conferenza stampa di Adams
Prima di chiudere la conferenza stampa, Adams si è rivolto alla sala stampa dicendo con un sorriso: "Mi raccomando ragazzi, parlate di Filip (Stankovic, ndr) che è stato il man of the match".
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