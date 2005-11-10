Adams nuovo Doge di Venezia: ecco quanto può costare il colpo più caro della storia del club

Buona la prima per il nuovo Venezia di mister Davide Nicola, che ha potenzialmente trovato in Akor Adams l’uomo capace di cambiare il volto della sua stagione. Il centravanti nigeriano questo pomeriggio ha firmato infatti il gol che ha deciso la sfida con il Napoli, regalando agli arancioneroverdi il loro primo successo in campionato: al Penzo è finita 1-0. Una rete pesante, arrivata al 49’, che interrompe la serie negativa della neopromossa e restituisce fiducia alla squadra in vista del prosieguo della stagione.

Adams è il colpo più costoso della storia del Venezia

Per Adams è una risposta concreta alle aspettative nate attorno al suo arrivo. Il Venezia lo ha prelevato dal Siviglia con un investimento da 16 milioni di euro più eventuali bonus per altri sei, cifre che complessivamente ne fanno l’acquisto più oneroso nella storia del club. Alto circa 1,90, il nigeriano abbina presenza fisica e capacità di attaccare gli spazi. Sa difendere il pallone, favorire l’inserimento dei compagni e allungare la squadra con i suoi movimenti in profondità, oltre appunto a segnare: già 4 centri, e 1 assist, in 9 presenze.

Già 4 reti in questa nuova avventura per il classe 2000

Contro il Napoli, Adams ha sfruttato un’incertezza difensiva per trovare la conclusione vincente a inizio ripresa. La deviazione di Rrahmani ha messo fuori causa Meret, ma l’azione ha premiato la sua iniziativa e la prontezza nel cercare la porta. Il successo porta comunque la firma anche di Filip Stankovic, decisivo nel parare il rigore a Kevin De Bruyne e nel proteggere il vantaggio nel finale. Per il Venezia questo 1-0 è un risultato che vale più dei tre punti: l’investimento record comincia a incidere dove conta davvero.