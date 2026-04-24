Niente tifosi della Lazio al derby, Lotito: "Chiedete a loro, ho fatto quel che dovevo"
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La Lazio sta vivendo un finale di stagione paradossale, visto che la squadra di Sarri si è conquistata l'accesso all'ultimo atto della Coppa Italia, da giocarsi contro l'Inter, che per l'occasione vedrà i tifosi biancocelesti sugli spalti dell'Olimpico.
I sostenitori della Lazio invece non ci saranno per il derby di campionato contro la Roma. Anche questo è stato chiesto dall'agenzia di stampa AGI al presidente del club biancoceleste, e Senatore della Repubblica Italiana, Claudio Lotito: "Voi lo dovete chiedere a loro, non lo dovete chiedere a me. Io ho fatto tutto quello che dovevo fare e penso che lo dissimulino i fatti e i comportamenti".
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