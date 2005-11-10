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Reggina, Lotito ha scelto il nuovo allenatore: sarà Marco Marchionni

Reggina, Lotito ha scelto il nuovo allenatore: sarà Marco Marchionni TUTTOmercatoWEB
© foto di Federico Gaetano
Alessandra Stefanelli
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Alessandra Stefanelli
Oggi alle 19:04Serie D
Marco Marchionni è il nuovo allenatore della Reggina: dopo il Ravenna, il tecnico porta esperienza, successi e ambizioni sulla panchina amaranto oggi.

La Reggina ha ufficializzato l’arrivo di Marco Marchionni come nuovo allenatore della prima squadra. Il club amaranto ha affidato al tecnico classe 1980 il compito di guidare il progetto e rilanciare le ambizioni della squadra calabrese.

Marchionni, una carriera costruita tra campo e panchina

Nato a Monterotondo, Marchionni ha iniziato da centrocampista nella squadra locale prima di trasferirsi all’Empoli nel 1998. In seguito ha disputato quattordici campionati di Serie A, vestendo anche le maglie di Parma, Juventus e Fiorentina. Nel suo percorso figurano inoltre sei presenze con la Nazionale italiana. La sua avventura in panchina è cominciata nella stagione 2018/19 come vice di Silvio Baldini alla Carrarese. Nel 2020 ha poi ottenuto l’abilitazione UEFA Pro e assunto la guida del Foggia, conducendo la squadra ai playoff di Serie C.

I successi con Novara e Ravenna

Il primo trofeo da allenatore è arrivato nella stagione 2021/22, quando Marchionni ha portato il Novara alla vittoria del campionato di Serie D. I piemontesi chiusero il girone con il miglior attacco e la migliore difesa. Dopo l’esperienza al Potenza, il tecnico ha lavorato per due stagioni al Ravenna, conquistando la Coppa Italia di Serie D e i playoff, risultati che hanno preceduto il ripescaggio tra i professionisti.

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