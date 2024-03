Oggi Napoli-Torino, i convocati di Juric: assenti in tre. Ci sono Lazaro e Vojvoda

Il Torino sfiderà stasera il Napoli in trasferta al Maradona e Ivan Juric ha comunicato la lista dei 20 calciatori convocati per il match. Assenti ovviamente Ivan Ilic e Matteo Lovato, infortunati, e Samuele Ricci, squalificato. Presente invece Alessandro Buongiorno, così come Ricardo Rodriguez, Valentino Lazaro e Mergim Vojvoda. Di seguito l'elenco completo:

Portieri: Gemello, Milinkovic-Savic, Popa.

Difensori: Buongiorno, Djidji, Rodriguez, Sazonov.

Centrocampisti: Bellanova, Gineitis, Lazaro, Linetty, Masina, Vojvoda.

Attaccanti: Kabic, Okereke, Pellegri, Sanabria, Savva, Vlasic, Zapata.