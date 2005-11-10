Okaka sicuro: "La Roma è da Scudetto. Dybala un campione, anche Molina è fortissimo"

"La Roma è da Scudetto? Sì. L'Inter è forte, però la stagione è lunga con tante partite e bisogna vedere strada facendo". Parola di Stefano Okaka, attaccante di 37 anni con un passato in giallorosso tra le giovanili e la prima squadra per diversi anni, con prestiti nel mezzo tra Modena, Brescia, Fulham e non solo. Il legame con il club capitolino però è sempre rimasto: "La Roma ce l'ho nel cuore, sono profondamente legato. Sono cresciuto lì, dall'adolescenza nel settore giovanile e la scuola fino alla mia prima partita in Serie A", ha ricordato nell'intervista a Il Messaggero.

"Ci sono stato 8 anni, indimenticabili. Mi sento romanista. Sono nato a Castiglione del Lago, la mia identità è umbra, e Roma mi ha dato la possibilità di realizzare il mio sogno", ha ricordato Okaka. Guardando alla rosa di oggi della ciurma di Gian Piero Gasperini, invece, ha indicato un giocatore che più di tutti lo intriga: "Dybala, indiscutibilmente un campione. È fortissimo anche Molina, con il quale ho giocato a Udine".

Infine, su cosa caratterizza la Roma oggi, l'ex centravanti dell'Udinese non ha dubbi: "L'aggressività e il dinamismo che riescono a mettere in campo. Sono compatti e hanno personalità nel giocare. Sono consapevoli di avere qualità, di essere forti e competitivi. Il mister incide e ci sono ottimi giocatori".