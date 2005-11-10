Okaka suona la carica: "A Roma c'è una magia diversa. Spero di andare al Circo Massimo"

In vista della sfida in programma questa sera tra l'Udinese e la Roma, ai microfoni di Sky Sport è intervenuto il doppio ex Stefano Okaka. Queste le sue parole, iniziando dai tanti gol segnati dai giovani giallorossi: "E' un aspetto positivo perché i giovani sono il futuro del calcio. A Roma poi hanno un maestro come Gasperini che li prepara al grande salto e per questo hanno più facilità ad emergere. Io l'anno scorso ho giocato in Serie C (Ravenna, ndr) e lì hanno una grande impostazione sul valorizzare i talenti. C'è bisogno di crederci".

Roma e Udinese stanno vivendo momenti diversi: chi l'ha maggiormente sorpresa?

"Sicuramente l'Udinese così in basso non me lo aspettavo. La Roma aveva costruito una base già l'anno scorso con un allenatore che ha creato una magia differente. L'Udinese è un club fantastico, molto forte, che potrebbe arrivare in zona Europa. Purtroppo però le cose non sempre vanno come credi. Questa sera avranno una gara complicata, contro un'armata che vuol giocare per il titolo".

Cos'è che più le piace della Roma e su quali aspetti può ancora migliorare?

"Su cosa lavorare maggiormente non posso dirlo, ciò che mi piace è sicuramente la chimica che si è creata tra allenatore, squadra e tifosi. Roma non è una piazza come le altre: serve metterci il cuore prima di tutto, poi viene tutto di conseguenza. Speriamo di andare tutti al Circo Massimo a festeggiare".

Stupito da questo Malen?

"Oltre alle qualità dell'olandese, lo vedi come gioca: ha una fame pazzesca, sente la maglia che indossa, non tira mai indietro la gamba, corre, lotta. E' uno che è entrato in sintonia con tutta Roma".