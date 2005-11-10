L'ex Okaka: "Totti è la Roma, il resto non conta. Per fortuna c'è Gasperini, è un fuoriclasse"

L'unico precedente tra Roma e Slovan Bratislava risale al 2011, nei preliminari di Europa League, quando l'allora allenatore Luis Enrique escluse Francesco Totti per preferirgli Stefano Okaka dal primo minuto. Questa sera all'Olimpico l'incrocio si ripeterà, stavolta in Champions League, ma l'attaccante 37enne svincolato è tornato su quella notte lontana: "La verità? Mi ricordo pochissimo. Del resto sono passati tanti anni. Mi sono sorpreso, questo si, quando il mister ha detto che sarei partito titolare. Credo che Totti è la Roma ed è la storia, tutto il resto non conta; probabilmente Francesco aveva accusato qualche problema fisico. Nel ritorno sono subentrato e purtroppo non siamo riusciti a vincere per rimediare alla sconfitta dell'andata".

Il futuro e la Roma

Oggi, a 37 anni e senza squadra, Okaka non ha affatto in mente di ritirarsi. Anzi: "Mi sto allenando, sono in buone condizioni e se mi chiama qualcuno mi sento pronto. Se capita qualcosa d'interessante lo valuto", ha raccontato nell'intervista a Il Messaggero. Quanto invece al rendimento della Roma oggi, tra campionato e coppe, l'ex Udinese ha confidato il debole: "Mi piace tanto e spero che con Gasperini possa puntare a qualcosa d'importante. Ha tutte le possibilità per competere".

Un condottiero in panchina

A partire dalla sua guida, Gian Piero Gasperini, per il quale nutre profonda stima: "È un fuoriclasse del suo lavoro. Per fortuna la Roma ha lui. Riesce a tirare fuori il meglio da ogni squadra e dai singoli. Il suo segreto? Secondo me sta soprattutto nella passione, l'amore, la dedizione e la voglia di fare le cose per bene. Non l'ho mai incontrato, non ci ho mai parlato. Lo seguo e lo stimo".