Otto partite per contratto. Codificate, nell'accordo con la Juventus: è quello che Gianluigi Buffon metterà, nero su bianco, con la Vecchia Signora. Oltre 2 milioni per una stagione ma anche l'obiettivo di superare il record di Paolo Maldini in Seie A, oltre a 2 sfide di Champions League. Lo spiega Oggi La Repubblica, che ricapitola così i cavilli del nuovo contratto di Buffon alla Juventus.