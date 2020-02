vedi letture

Otto vittorie, cinque sconfitte e trend invertito. Così è cambiato il Napoli con l'arrivo di Gattuso

Otto vittorie e cinque sconfitte. E' il ruolino di marcia del Napoli da quando - dopo la qualificazione agli ottavi di Champions - il presidente Aurelio De Laurentiia ha deciso di esonerare Carlo Ancelotti per far spazio (a partire dall'11 dicembre 2019) a Gennaro Gattuso.

In campionato - Sesto in classifica, ma a meno nove dall'Atalanta quarta (la Dea ha anche una gara in meno, ndr). Il Napoli da quando è arrivato Gattuso ha conquistato in campionato cinque successi e altrettante sconfitte. Ma il trend è assolutamente positivo: quattro delle cinque vittorie sono infatti arrivate nell'ultimo mese, a conferma di una squadra che dopo aver smarrito sé stesso adesso sta ritrovando compattezza e solidità difensiva. "Ho sentito molti storcere il naso per come è arrivata l'ultima vittoria contro il Brescia, ma quello che conta in questo momento è solo la vittoria. Io e i miei ragazzi guardiamo solo la classifica", ha detto ieri Gattuso che ha lasciato da parte il gioco spettacolare, prettamente offensivo, per dar spazio a una squadra più pratica e compatta.

In Coppa Italia - E' però in Coppa che, fino a questo momento, la squadra ha dato il meglio di sé stessa. Dopo aver regolato il Perugia con una doppietta di Insigne, il Napoli ha infatti eliminato la Lazio ai quarti di finale e ha vinto l'andata delle semifinali contro l'Inter a San Siro grazie a un bel gol di Fabian Ruiz e a una eccellente prestazione difensiva.

I numeri - Sedici gol subiti in 13 partite. Questa la tenuta difensiva del Napoli che col nuovo allenatore ha una differenza reti positiva: 19 i gol fin qui realizzati dalla squadra di Gennaro Gattuso che nelle ultime vittorie s'è affidata soprattutto ai guizzi di Fabian Ruiz, Lorenzo Insigne e Dries Mertens.