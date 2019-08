Paderborn-Lazio, le formazioni ufficiali: Milinkovic titolare

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Altra amichevole internazionale per la Lazio, che ieri sera ha battuto 4-3 il Bournemouth in Inghilterra. Dopo il test britannico, i biancocelesti sono subito volati in Germania dove tra poco, alle 16.00, affronteranno il Paderborn, squadra neo promossa in Bundesliga. Ecco l'undici titolare scelto da mister Simone Inzaghi, che cambia 8/11 rispetto alla formazione scesa in campo neanche 24 ore fa.

Lazio (3-5-2): Strakosha; Vavro, Acerbi, Bastos; Patric, Milinkovic, Cataldi, Andrè Anderson, Jony; Adekanye, Caicedo.

A disposizione: Guerrieri, Alia, Berisha, Badelj, Luis Alberto, Lulic, Lazzari, Wallace, Parolo, Immobile, Radu. Allenatore: Simone Inzaghi