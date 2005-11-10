TMW Palestra all'Inter, quando si chiude l'affare? L'agente è arrivato ieri a Milano: lo scenario

Marco Palestra dall'Atalanta all'Inter, per una cifra di almeno 50 milioni di euro tra parte fissa e bonus: il trasferimento non appare proprio in discussione, ma ancora la fumata bianca definitiva - per quanto le intese in campo appaiano decisamente radicate e a prova di scossone - non è arrivata e in molti si chiedono quando arriveranno certezze.

Già oggi potrebbe essere un giorno buono. Come anticipato nel fine settimana, infatti, l'agenda degli incontri porta(va) a pensare che la chiusura dell'affare Palestra potesse arrivare tra martedì e mercoledì. E si va verso una conferma, considerando che da ieri è arrivato a Milano, il cuore pulsante del calciomercato oltre che banalmente sede di una delle due squadre coinvolte, l'agente dell'esterno, Alessandro Lucci, che oggi sarà protagonista di nuovi contatti con il chiaro obiettivo di portare tutti al traguardo.

Al massimo domani quindi potrebbe davvero arrivare la parola fine sul cambio di casacca di Palestra. Che terrà su i colori nerazzurri, ma si trasferirà dall'Atalanta (con cui ha totalizzato 16 presenze e 400 minuti complessivi due stagioni fa) all'Inter. Dopo aver dimostrato, in questa annata trascorsa in prestito al Cagliari nella quale ha avuto modo pure di affermarsi in Nazionale, di avere gli attributi per tentare da subito il grande salto in una big del nostro campionato.