TMW Palestra all'Inter sarebbe stato titolare. E al Chelsea? Ecco con chi si giocherà il posto

Marco Palestra che presto diventerà un nuovo giocatore del Chelsea nelle ultime settimane è stato il grande obiettivo dell'Inter. Perso Dumfries, calciatore che da luglio sarà ufficialmente un tesserato del Real Madrid, il club campione d'Italia era pronto a investire 50 milioni di euro per il laterale classe 2005 di Buccinasco. Era pronto ad affidare al giocatore di proprietà dell'Atalanta la fascia destra per la prossima stagione e per quelle successive. Non se ne farà nulla, da oggi Marotta e Ausilio inizieranno a valutare le alternative mentre Palestra volerà presto a Londra per iniziare la sua avventura coi blues. Ma anche lì avrà la maglia da titolare praticamente assicurata?

Non proprio. Anzi. La rosa extra-large del Chelsea che dalla prossima stagione sarà allenato dallo spagnolo Xabi Alonso ha già in dote terzini destri di livello eccellente. Il più importante, il titolare inamovibile degli ultimi anni, è anche il capitano della squadra: è il londinese Reece James, calciatore attualmente impegnato con l'Inghilterra al Mondiale. Classe '99, altri sei anni di contratto, è uno dei pochi punti fermi di un Chelsea che negli ultimi anni ha cambiato di tutto e di più.

E le alternative? Ce ne sono già un paio e di molto interessanti. Una di queste è il francese classe 2003 Malo Gusto, in rosa dall'estate 2023 dopo esser stato acquistato nel precedente gennaio dall'Olympique Lione per 30 milioni di euro più bonus. C'è poi per quel ruolo anche un calciatore più giovane di Palestra: trattasi del classe 2006 Josh Acheampong, centrale ma anche terzino destro cresciuto nel vivaio dei blues che ha già fatto tutta la trafila delle nazionali giovanili inglesi fino all'Under 21.

E se l'intenzione fosse quella di far giocare Palestra più avanti? Ci sarebbe una concorrenza ancor più importante. In quella zona di campo gioca un certo Pedro Neto, titolare del Portogallo di Roberto Martinez al Mondiale. E quella zona di campo è anche la preferita di Estevao, classe 2007 che nell'ultima stagione ha dimostrato di essere quanto di più simile possa esserci a un certo Vinicius junior per il Brasile che verrà. Questa estate arriverà poi anche Geovany Quenda, altro 2007 acquistato più di un anno fa dello Sporting CP che però sbarcherà a Londra solo questa estate.

Al Chelsea insomma la concorrenza è spietata, sia per il ruolo di terzino destro che per quello di esterno alto. Palestra dovrà sfruttare bene le occasioni a disposizione per mettersi in luce anche perché - in una stagione che vede i blues impegnati solo nelle competizioni nazionali - sarà molto complicato per lui scalzare chi è davanti.