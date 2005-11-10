Palestra al Chelsea, Bergomi: "L'Inter era la squadra perfetta per lui. Occhio alla Premier"

"Non la voglio buttare banalmente solo sui soldi. A questa età per me il denaro non deve mai fare la differenza, piuttosto deve farla la voglia che ha un giocatore giovane di misurarsi con un nuovo campionato, di provare nuove sfide". Giuseppe Bergomi, ex bandiera dell'Inter da calciatore e oggi opinionista tv, ha provato ad analizzare la scelta che ha spinto Marco Palestra ad accettare l'approdo al Chelsea di Xabi Alonso. Cambiando dunque preferenza per il prossimo passo in carriera.

"Poi, capisco che al Chelsea guadagnerà il doppio rispetto a quanto avrebbe percepito qui in Italia, ma non voglio pensare che per un 21enne il discorso si riduca solo a una questione economica", ha aggiunto lo Zio alla Gazzetta dello Sport. Il passaggio in nerazzurro, con tanto di permanenza in Serie A ma titolarità assicurata dopo la partenza di Dumfries, sarebbe stata la scelta più corretta probabilmente: "Sì, per lui poteva essere l’ideale", ha detto Bergomi. "Per come gioca, per come interpreta il ruolo. La squadra di Chivu, che è e resterà un 3-5-2, esalta le qualità degli esterni. L’Inter sarebbe tornata ad avere un Hakimi per intenderci, ovvero un elemento con maggiore velocità e tecnica, dopo averne salutato un altro come Dumfries che garantiva più fisicità".

"Quindi ribadisco che l’Inter avrebbe rappresentato la squadra perfetta per Palestra, sia per gioco sia a livello di percorso di crescita del ragazzo", ha proseguito l'ex difensore. Ma l'avviso per il 21enne italiano alla prima avventura nella massima serie inglese non è mancato: "Occhio alla Premier. Giocare per lui sarà fondamentale, anche in ottica Nazionale; ma oggi nei giovani, o comunque in generale negli italiani che vanno all’estero, non esiste più il timore che giocando fuori dall’Italia possano perdere l’azzurro. Se vediamo dove giocano Retegui oppure Calafiori, Tonali, Donnarumma...".