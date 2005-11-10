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Pancaro approva il Milan: "30 minuti nel panico, ma strada giusta. Rabiot devastante"

Daniele Najjar
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Daniele Najjar
Oggi alle 15:23Serie A
21.10.2026 15:23Serie A
Fonti preferite
FotoTUTTOmercatoWEB

"Il Milan è una buona squadra ma deve ancora trovare la quadra al 100% perché la partita di ieri emblematica. Tu passi da 60 minuti di altissimo livello con tre gol a 30 minuti di panico e questo vuol dire che ancora ci sta da lavorare": così l'ex terzino del Milan e della Lazio, Giuseppe Pancaro, ha parlato dei rossoneri di Amorim in una intervista rilasciata a MilanChannel.com.

"La strada è quella giusta ma bisogna ancora lavorare" - ha aggiunto Pancaro - "anche perché l'organico del Milan quest'anno è ottimo. Sono arrivati giocatori forti e, dunque, una volta trovata la sua identità può davvero pensare di fare bene, soprattutto vedendo che ci sono squadre in difficoltà", ha aggiunto. Esempi di squadre in difficoltà? Pancaro indica tre squadre: "Squadre che le scorse stagioni lottavano per il primo posto: vedi Napoli, Juventus e Atalanta. L'Inter, nonostante stia mostrando qualche crepa, ha sempre l'organico migliore, poi c'è la Roma che è una certezza con un grande allenatore e poi c'è la Lazio di Gattuso che sta stupendo. Per questo dico che il Milan, se trova la sua identità, può lottare per i posti alti della classifica", ha spiegato.

Su Rabiot e le sue parole a fine gara dopo l'Atalanta: "E' un giocatore devastante, nel momento migliore della sua carriera. Lo sta esprimendo tecnicamente e atleticamente anche da un punto di vista di leadership. Facendo quelle dichiarazioni si è assunto una grande responsabilità perché non è mai facile fare dichiarazioni così forti. Ma si vede che ha una leadership riconosciuta da tutta la squadra".

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