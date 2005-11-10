Pancaro: "Lazio rullo compressore, speriamo duri più a lungo possibile"

L'ex calciatore e tecnico Giuseppe Pancaro è stato ospite di Maracanà, trasmissione della radio di Tuttomercatoweb.com. E ha parlato di Napoli e Juve: "Sicuramente il Napoli come organico può fare meglio, la Juve secondo me sta attraversando un momento di difficoltà dettato da infortuni e anche psicologico. E' una squadra che ha perso sicurezza. Non so quale può risalire".

Tra Lazio e Roma chi esprime il migliore calcio?

"Questa Lazio è bellissima, è un rullo compressore. Col Sassuolo dopo un quarto d'ora era avanti di due gol e mostra una forza impressionante. La Lazio ha poca pressione rispetto alla Roma e alle altre, costruite per un campionato di vertice. Lavoro straordinario di Gattuso, soprattutto nell'acquisto di certi giocatori. Oggi la squadra vince, convince ed è anche forte nell'organico. Godiamocela e speriamo duri più a lungo possibile".

La Lazio può essere il Leicester d'Italia?

"L'Inter è di un'altra categoria ma sta palesando dei problemi dietro. Questo campionato può perderlo solo lei, ma sono mesi che palesa limiti strutturali che, se non risolti...E' l'avvio migliore della storia della Lazio, non può essere un caso ormai. Dopo la dimostrazione di forza a Sassuolo e la vittoria con la Juve non può essere un caso".

Ricorda quella di Mancini?

"No. Oggi ha 11 punti di vantaggio sul settimo posto, che è l'ultimo che vale l'Europa. Credo sia la Lazio più bella degli ultimi 20 anni, l'unica che si può avvicinare è quella di Inzaghi, costruita per vincere, quella pre-Covid".