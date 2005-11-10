"La società sta dando un segnale forte nel cercare di formare nuovamente una squadra che possa vincere in Italia ed Europa, e gli investimenti lo dimostrano. C'è da capire se Amorim è il tecnico giusto su cui puntare per il futuro". Così sul Milan l'ex calciatore e tecnico Giuseppe Pancaro, intervenuto ai microfoni della radio di Tuttomercatoweb.com, durante Maracanà. Dove ha parlato del mercato di gennaio, che non può prescindere proprio dalla chiarezza sul futuro dell'allenatore: "Non si vede ancora un'identità precisa, diamogli ancora tempo. Ma devi capire se l'allenatore è stato azzeccato o no. Prima del mercato, bisogna capire questo, se è in grado di far fare ai giocatori quello che dice. Poi bisogna prendere un difensore di livello internazionale, forte, quello che poteva essere Nesta per noi, per quanto riguarda il terzino sinistro dico che Bartesaghi è uno dei ragazzi più forti che abbiamo in Italia e meriterebbe più spazio e Amorim lo sta valorizzando poco".

Poi l'ex calciatore ha detto la sua sulle parole di Cristian Chivu durante il premio della Panchina d'Oro, secondo cui per lo Scudetto l'Inter non deve temere nessuno: "Ero a San Siro a vedere Inter-Como e l'Inter è nettamente la squadra più forte del campionato. Se l'Inter fa l'Inter, non può nessuno stargli dietro. Ha fuori Lautaro e in panchina 6-7 giocatori di livello internazionale. Se l'Inter fa l'Inter, fa un campionato a parte. La prima vera rivale dell'Inter è lei. Lo può perdere solo l'Inter lo Scudetto ma la Roma, per la crescita che ha avuto, se rimane attaccata può essere l'unica vera outsider".

A seguire anche un commento di Pancaro sulla Panchina d'Oro data a Chivu: "A chi l'avrei data? Non a lui, perché diventerà un grande allenatore però fatto così pare sia un premio per chi vince. Stavolta la sensazione è che sia stato premiato chi ha vinto, perché lo scorso anno c'era chi avrebbe meritato, vedi Fabregas, per il gioco che ha espresso il Como".

Mentre sulle prestazioni della Lazio di Gattuso ha ammesso: "Non deve mettersi pressione. Se è lì davanti vuol dire che ci sono dei valori, ma deve continuare a giocare senza pressioni. E poi in primavera si vedrà".