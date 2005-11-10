Ufficiale
Paolo Bianco non è più l'allenatore del Monza: risolto il contratto. Ora si attende Juric
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Paolo Bianco non è più l’allenatore del Monza, anche ufficialmente. Il club brianzolo ha infatti annunciato di aver di aver risolto consensualmente il contratto con il tecnico, che andrà al Pisa.
Il comunicato stampa. “Il Club ringrazia il tecnico per aver allenato con impegno e passione i biancorossi conducendoli alla promozione in Serie A e gli augura il meglio per il futuro”.
Nelle prossime ore dovrebbe poi arrivare l’annuncio ufficiale relativo al successore di Bianco, che sarà Ivan Juric.
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