Papa Leone XIV riceverà l'Inter in Vaticano: appuntamento sabato 9 maggio
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Stando a quanto rivela Sportmediaset, nei prossimi giorni Papa Leone XIV riceverà una delegazione dell'Inter campione d'Italia. L'appuntamento si terrà in Vaticano sabato 9 maggio quando la squadra di Cristian Chivu sarà a Roma per il match di campionato con la Lazio in programma allo stadio Olimpico alle ore 18.
Già lo scorso anno il Santo Padre aveva ricevuto la squadra campione d'Italia, in quell'occasione in Vaticano era arrivato il Napoli di Antonio Conte.
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