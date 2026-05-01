"Chi tiferebbe in un'ipotetica sfida tra USA e Perù al Mondiale?". La scelta di Papa Leone XIV

Una risposta spontanea a una semplice curiosità, ma diventata subito oggetto di dibattito. Papa Leone XIV ha sorpreso tutti indicando la sua preferenza calcistica in caso di un'ipotetica sfida mondiale tra Stati Uniti e Perù: "Probabilmente il Perù".

La dichiarazione, diffusa attraverso un breve video pubblicato dal giornalista Christopher Hale, ha rapidamente fatto il giro dei media. Una scelta che può sembrare curiosa, ma che in realtà affonda le radici nella biografia del Papa. Nato a Chicago nel 1955 con il nome di Robert Francis Prevost, Leone XIV è il primo pontefice statunitense della storia, eletto l’8 maggio 2025. Tuttavia, il suo legame con il Perù è profondo: ha ottenuto la cittadinanza per naturalizzazione dopo oltre trent’anni di missione nel Paese andino come religioso agostiniano.

Nel corso della sua carriera ecclesiastica è stato vescovo di Chiclayo dal 2014 al 2023, amministratore apostolico del Callao e membro della conferenza episcopale peruviana. Un legame ribadito anche nel primo discorso pubblico da Papa, quando dal balcone di San Pietro ha rivolto un saluto speciale proprio al Perù in lingua spagnola. L’episodio assume però contorni ironici se inserito nel contesto del Mondiale 2026: il Peru, infatti, non si è qualificato alla competizione. La nazionale ha chiuso le qualificazioni sudamericane al penultimo posto, con numeri deludenti.

In altre parole, lo scenario ipotizzato - Stati Uniti contro Perù - non potrà verificarsi. Eppure, la risposta del Papa racconta perfettamente la sua doppia identità: americana per nascita, ma profondamente legata all’America Latina per storia e vocazione.